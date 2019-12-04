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Bakım ekipleri Çaydüzü'nde

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol bakım onarım çalışmaları Çaydüzü Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda devam etti.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol bakım onarım çalışmaları Çaydüzü Mahallesi'ne bağlı cadde ve sokaklarda devam etti.


Çaydüzü Mahallesi'ne bağlı cadde ve sokaklarda araç gören araç yolları Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Çaydüzü Mahallesi'ne bağlı cadde ve sokaklarda hasarlı noktaları sıcak asfaltla dolgu yaparak onardı. Yol bakım çalışmalarımız hava sıcaklıkları el verdiği sürece devam edecektir“ dedi.

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