Bakım onarım ve yenileme çalışmaları başladı

Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Başkan Yardımcım Ahmet Kömeç, belediyemiz ekiplerince ihtiyaç duyulan çeşitli noktalarda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceleyerek, teknik personelden bilgiler aldı. Yürütülen çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi. Akın, tüm çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Yalı Sevgi Parkı Gözden Geçiriliyor

Daha önce atıl halde, kötü görünen ve hoş olmayan olayların yaşandığı, insanların geçerken korktuğu alan, Bartın Belediyesince projelendirilerek hayata geçirilen Yalı Projesi, Sevgi Parkı ile birlikte cazibe merkezi haline gelen, her yaşta vatandaşın istifade ettiği park, gerek zamanla gerekse de hava koşulları nedeniyle deforme olan donatıların, belediye ekiplerince başlatılan bakım onarım çalışmalarıyla yenileyerek, halkın sağlıklı bir şekilde faydalanabileceği hale getirecek.

Çağlayan Piknik Alanı Yaza Hazırlanıyor

Belediye Başkanı Akın, yaptığı açıklamasında, “ Vatandaşlarımızın serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal alanlarımızın, yaz sezonu öncesinde yaptığımız incelemeler neticesinde tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalarımıza hız verdik. Çağlayan Piknik Alanında başlattığımız bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Yol ve Kaldırım Bakım Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Mahallesi cadde ve sokaklarında yol, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Başkan Akın, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.