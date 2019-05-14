BAKKA, ASATDER Heyetini Bartın'da ağırladı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Bartın'ın turizm potansiyelinin artırılması ve özellikle doğa ve sağlık turizm bölgelerinin tanıtımının yapılması amacıyla Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) yetkililerinden oluşan heyet Bartın iline geldi.

Acente heyetini karşılayan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, organizasyon kapsamında Bartın Irmak Turu, şehir merkezi, kent müzesi, tarihi konaklar, İnkumu, Güzelcehisar, Amasra ve Mugada Sahilini gezdirdiler.

Heyet yetkilileri Bartın tanıtım turu sonunda Bartın'a hayran kaldıklarını ifade ederek, Arap turistlerin ve yatırımcıların bölgeye çekilmesine yönelik girişimlerine başladıklarını belirttiler. Organizasyonun getirisi olarak Bartın'a Arap turistlerin ve yatırımcıların ilgi göstermesi ve bölge ekonomisine katkı sağlanacağı beklenmektedir.