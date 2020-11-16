BAKKA, Bartın'da 6 turizm projesine destek oluyor

999.799,08 TL kaynak aktarımı ve 7.388.734,62 TL tutarında turizme yönelik altyapı yatırımı sözleşmeye bağlandı.

BAKKA, Bartın'da projelendirilen 6 adet turizm projesine destek veriyor. Desteklenen projeler arasında Kurucaşile Belediyesi'nin Kurucaşile Sahil Mesire Alanı ve Parkı, Bartın İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü'nün İpek Yolu'nda Bir Çıkış "Amastris ve Kromna Rotası" projesi, T.C. Bartın İl Özel İdaresi'nin Güzelcehisar Turizm Köyü Altyapısını Güçlendiriyor projesi, Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nün Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor projesi, Amasra İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın Fatih'in Mirası, Dünyanın Göz Bebeği Amasra Mavi Bayrakla Buluşuyor projesi ve Ulus Belediyesi'nin Ulus Doğa ve Eko Turizm Rekreasyon Alanı projesi yer alıyor.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı MDP Sözleşme Sürecinin tamamlandığı duyurulurken, “2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında alınan 15 başvurudan 6 proje ile sözleşme imzalandı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Bartın ilinde turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla 18 Ekim 2019 tarihi itibarıyla ilan edilen 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi 27 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kamuoyuna ilan edilirken değerlendirme sonuçlarının ilanını takiben sözleşmeye davet mektupları gönderilmiş ve sözleşme imzalama işlemleri 13 Kasım 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir. 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında alınan 15 başvurudan 6 proje ile sözleşme imzalanmış olup 4.999.799,08 TL kaynak aktarımı ve 7.388.734,62 TL tutarında turizme yönelik altyapı yatırımı sözleşmeye bağlanmıştır. Proje hazırlayarak programımıza başvuruda bulunan ve sözleşme imzalayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bartın iline ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.