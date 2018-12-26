BAKKA Yönetim Kurulu toplantısı Bartın'da yapıldı

Bartın Valiliği Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan ve ajans uzmanları katıldı.

Yönetim Kurulunda 5 gündem maddesi görüşüldü.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, bölgemizde faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işletmelerinin ekonomik yapılarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmetler 2019 yılında da sürdürülecek. Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla uygulanan Küçük Ölçekli Altyapı ve Güdümlü Proje Mali Destek Programlarından bölgemizdeki kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede faydalanması yönündeki çalışmalara büyük bir özenle devam edilecek.

Toplantı, Ocak ayında Karabük'te yapılması kararı verilmesinin ardından sona erdi.