Banyo camından giren ebabil kuşu yeniden doğaya salındı

Bartın'da banyo camından girip evde mahsur kalan ebabil kuşu tedavi edilerek doğaya salındı.

Bartın'da yaşayan Gürhan Çiftçi, banyosunun havalandırma penceresinden giren ve tekrar çıkamayan kuşu zarar vermeden yakalayıp yarası ya da kırığı olup olmadığının kontrolü için Veteriner Hekim Orhun Kabasakal'a götürdü. Herhangi yarası olmayan kuş, bir süre bakıma alındı.

Kuşun yapılan kontrolünde ender rastlanan ebabil kuşu olduğu anlaşıldı.

Veteriner Kliniği sahibi Veteriner Hekim Orhun Kabasakal Ebabil kuşunun, sağangiller familyasından bilimsel adı Apus Apus olan bir kuş türü olduğunu ifade ederken bu kuş türünün neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiğini ve uyku ihtiyacını dahi gökyüzünde uçarken gerçekleştirdiğini söyledi.

Ebabil kuşlarının yalnızca üremek için karaya indiklerine de dikkat çeken Veteriner Hekim Orhun Kabasakal, “Bu türün ortalama yaşam süresi 17 yıldır. Yuvalarını genellikle uç noktalara yaparlar. Bu kuş türünü karada yürürken göremezsiniz. Uyku ihtiyacını bile gökyüzünde gerçekleştirirler. Bu nedenle de ender rastlanan türlerden biridir. Müşterimiz bize kuşu getirdiğinde ebabil kuşu olduğunu anladık. Özel bir kuş türü diyebiliriz. Yarası olup olmadığını da kontrol ettik. Gerekli kontrollerin ardından Orman İşletme Müdürlüğü Yetkililerine teslim ettik. Onlarda kuşu yeniden doğaya salacaklardır.” dedi.

Kuşu banyosunda bulup veteriner hekime götüren Gürhan Çiftçi ise, “Gerçekten bizim için şaşkınlık oluşturan bir durum oldu. Banyoya girdiğimde kuşu fark ettim. Daha önce hiç görmediğim bir kuş türüydü. Havalandırma penceresinden girmiş ama aynı yerden çıkamadığını görünce zarar vermeden yakaladım ve Veteriner Hekime götürdüm. Burada kuşun ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Ebabil kuşlarının Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresinde geçtiğini biliyoruz. Aynı zamanda uyumasını bile uçarken gerçekleştiren bir kuş türü olduğunu öğrenmekte şaşkınlığımı katladı. Banyomda bulduğum ebabil kuşunun sağ salim doğaya dönmesine vesile olduğum için mutluyum. Bizim için unutulmayacak hoş bir sürpriz oldu.” dedi