Barajlar, Bartın'da büyük sel felaketinin önüne geçti

Bartın'da kurulan 2 baraj ve bir sel kapanı 28 Haziran'da meydana gelen sel baskınında barajların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da Ulus çayı üzerine kurulu olan Kirazlık Köprü Barajı, Kozcağız çayı üzere yer alan Kozcağız Barajı ve Güney deresi üzerine kurulu Kışla Sel Kapanı kuvvetli sağanak yağışlarda 100 milyon metreküp su depolayarak Bartın'da yaşanabilecek çok daha büyük bir felaketin önüne geçti.

28 Haziran'da Bartın'da medyana gelen sel felaketi sonrası suyun çekilmesi ile baskın anı ile sonrası aradaki fark ise böyle görüntülendi. Barajlardaki su doluluk oranı ve kent merkezindeki suyun debi yüksekliği suların geri çekilmesiyle yaşananların boyutunu ortaya koydu. Kent merkezinden geçen Bartın ırmağı suyunun yer yer yaklaşık 8 ila 12 metre yüksekliğe ulaştığı bölgede temizlik çalışmaları ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın'a görevlendirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da zarar gören bölgelerde yaptığı incelemelerde vatandaşlara yapılan barajların önemini her fırsatta anlatmıştı. Bakan Soylu, “Bartın'da 2 tane büyük baraj yapıldı. Bunlar yapıldı diye Bartın'da geçmiş yıllardaki gibi büyük sel afet olmadı. Bu barajlar suyu tuttu. 100 milyon ton su tutulduğunu” ifade etmişti.