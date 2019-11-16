Bartın, 2019 Travel Expo Ankara'ya damga vurdu

Bartın Üniversitesinin araştırmalarıyla 10 bin yıldan daha eski bir tarihi olduğu ortaya konulan Bartın, Ankara'nın en büyük fuarı olan Travel Expo Turizm Fuarı'nda 20 ülkeden katılımcı arasından ‘En İyi Tasarım Ödülü' almayı başardı.

Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Bartın, dünyanın saygın turizm fuarlarından biri olan Travel Expo Ankara ‘4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor.

Bartın Üniversitesi tarafından yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarında tespit edilen Paleolitik döneme ait buluntular ile 10 bin yıldan daha eski bir tarihe sahip olduğu ortaya konulan Bartın'ın standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

4 gün sürecek fuarda aralarında Tayland, Finlandiya, Sri Lanka, Ekvador, Zambia gibi ülkelerinde bulunduğu 20 ülke ve 200 yerli katılımcı stantlarıyla yer alıyor.

22 farklı ülkeden 60'dan fazla tur operatörünün de katıldığı fuarda Bartın, ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırmak istiyor. Katılımcılara doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte şehrin farklı noktalarındaki turizm noktaları anlatılıyor.

‘En İyi Tasarım Ödülü' Bartın'a verildi

Fuarda ‘Tarihin Başkenti Amasra' ve ‘Ankara'nın Denizi' sloganıyla tanıtılan Bartın'a bir de ödül verildi. 20 ülke ve Türkiye'nin farklı illerinden yoğun katılımın olduğu fuarda, Bartın'ın tanıtım standı ‘En İyi Tasarım Ödülü' almaya hak kazandı.

Travel Expo Ankara Düzenleme Kurulu tarafından yapılanan değerlendirme sonucunda alınan ödül, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun'a takdim edildi.

Bartın'ın standı yoğun ilgi gördü

Uluslararası katılımcılarında yoğun ilgi gösterdiği Bartın'ın standını Rektör Uzun ile birlikte Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu da ziyaret etti.

Bartın'ın eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, “Günümüz dünyasında her alanda olduğu gibi turizm alanında da ciddi bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bu noktada Bartın, eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle her zaman önde olmayı başarmış ve turizm amaçlı markalaşma önceliğinde Üniversitemizin de desteğiyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu noktada Bartın'daki tüm kamu kurum ve kuruluşları büyük bir destek vermektedir. İnanıyorum ki Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde turizm sektörü için belirlediği çıtaya; Bartın olarak ortaya konulan vizyonla katkılar sunulacaktır. Bugün, bu fuarda gösterilen ilgi de bunun en önemli göstergesi olmuştur. Bu düşüncelerle şehrimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında sunduğu katkılar ve değerli teşvikleri için Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'e, Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'a, siyasi parti temsilcilerimize, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün ki fuarda ve şehrimizin turizm alanındaki tüm çalışmalarında gayretleri dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Fuat Dursun ile birlikte ekibini de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. ” dedi.