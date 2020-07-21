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Bartın açıklarında çıkan hortum korkuttu

Bartın’ın sahil şeridinde ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.

Bartın'ın sahil şeridinde ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu. Kuru yük gemisinin şans eseri kurtulduğu hortum kentin bütün sahil şeridinden görüldü.


Bartın'ın sahil şeridinde ortaya çıkan devasa hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Güzelcehisar, İnkumu ve Amasra'dan görülen hortum vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Hortumun oluştuğu bölgeden geçmekte olan kuru yük gemisi de vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Vatandaşlara panik yaşatan hortum yaklaşık 30 dakika sonra kayboldu.

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