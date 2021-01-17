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Bartın açıklarında Rus bandralı gemi battı

Bartın’ın İnkumu açıklarına olumsuz hava koşulları nedeniyle Rus bandralı bir gemi battı.

Bartın'ın İnkumu açıklarına olumsuz hava koşulları nedeniyle Rus bandralı bir gemi battı. Gemide bulunan 15 kadar mürettebatı kurtarma çalışmaları başlatıldı.


Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında bir geminin battığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Üç filikada mahsur 15 kadar mürettebatı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olumsuz hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi. Bartın Valisi Sinan Güner, bölgeye diğer diğer gemilerin de gönderildiğini söyledi. Şiddetli yağış ve rüzgarın etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

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