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Bartın AFAD'dan İzmir'e destek

Bartın AFAD, deprem sonrası İzmir’e destek için yola çıktı.

Bartın AFAD, deprem sonrası İzmir'e destek için yola çıktı.


Bartın İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından tam donanımlı 4x4 arama-kurtarma aracı ve 4 AFAD personeli İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgedeki çalışmalara katılmak için yola çıktı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı Doğrultusunda bölgede AFAD Başkanlığınca Seviye 3 (Ulusal Düzey) afet durumu ilan edilmesi üzerine, İlimiz de kendi kapasitesi ölçüsünde harekata dahil olmuş, müdürlüğümüzden tam donanımlı 4x4 Mercedes Sprinter arama kurtarma aracı ile 3 Arama Kurtarma Teknisyeni ve 1 Şoförden oluşan ekibimiz İzmir'e hareket etmiştir.” Denildi.

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