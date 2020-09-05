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Bartın-Amasra karayolunda kaza: 7 yaralı

Bartın-Amasra karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Bartın-Amasra karayolunun tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A.'nın kullandığı 06 GY 234 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen E.S. yönetimindeki 74 AAB 330 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki otomobilin virajlı yolda kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ES. ve Ş.A. ile 06 GY 234 plakalı otomobilde bulunan D.S., Ö.S., Y.S., B.Y. ve G.E. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü bir şekilde sağlandığı yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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