İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın-Amasra karayolunda trafiğe kar engeli

Bartın-Amasra karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar oldu.

Bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Bartın-Amasra karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Ağır tonajlı kamyonlar ve kar lastiği olmayan otomobiller kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Bir süre ulaşıma kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Bazı sürücüler yolun açılmasını araçlarında beklerken bazı sürücü ve yolcular ise araçlarından inerek karla mücadeleyi izledi.


Kar lastiği olmayan ve zinciri de bulunmayan araç sürücüleri yol kenarlarında araçlarına zincir aparatları taktı.


Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.