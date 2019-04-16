Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın törenle görevine başladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın mazbatasının almasının ardından yeni dönem görevi için Bartın Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene CHP İl Başkanı Selim Karakaş, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kurban kesiminin de yapıldığı törende konuşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın'da uzun bir süreç olan mahalli seçimleri yaşadık. Bu seçimler sürecinde çeşitli işler olmuş olabilir, kırgınlıklar olmuş olabilir ama dargınlık asla olmaz. Halka dargınlık olmaz. Biz hep beraberce, tüm meclis üyelerimizle beraber, belediye başkan yardımcılarımızla beraber, belediye çalışanlarımızla beraber Bartın'a hep beraber hizmet etmek için buradayız. O niyetlerle bizlere görev verdiler. Gerek şahsıma tebliğ edilen belediye başkanlığı makamı ve gerekse arkadaşlarımıza tebliğ edilen belediye meclis üyeliği makamlarıyla beraber hep birlikte çalışacağız” dedi.

Daha sonra edilen duaların ardından makamına geçen Başkan Akın, tebrikleri kabul etti.