Bartın Belediye Meclisinde 18 madde görüşüldü

Bartın Belediyesi Ağustos 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı'nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 18 maddeyi görüşerek karara bağladı. Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Bartın Merkez İnkumu Yan Dereleri Taşkın Koruma Tesisinin devir işlemleri için Belediye Başkanı Cemal Akın'a yetki verilmesi talebini kabul etti. Diğer 17 maddeyi de tek görüşen meclis üyeleri gündemleri kararı bağladı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Alınan kararların Bartın için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Meclisimiz ve komisyonlarımız tarafından sürdürdüğümüz çalışmalarımızı halkımızın geleceği için titizlikle yapıyoruz. Halkımızın bizlere layık gördüğü bu makamı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.