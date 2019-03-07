Bartın Belediyesi vatandaşlara kandil ikramı yaptı

Eski Belediye binası önünde düzenlenen ikram etkinliğinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kömeç ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Nuran Akmaz katıldı. Belediyece her kandilde düzenlenen ikram geleneği kapsamında 2 bin kişilik kandil simidi ikramında bulunuldu.

İkramın ardından Başkan Cemal Akın, Hükümet Caddesi, Belediye Bahçesi ve Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini kutladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın konuyla ilgili açıklamasında, bir Regaib Kandili'ne daha ulaşmaktan ve bu kandilde de ikram geleneğini sürdürüp vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek tüm kandillerin her daim birlik beraberliğe ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Akın açıklamasında, “Her kandilde düzenlediğimiz geleneksel ikramlarımızı Regaib Kandili'nde de devam ettirdik. Tüm vatandaşlarımızın Regaib Kandilini tebrik ederken aynı zamanda birlik ve beraberliği, toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis eden tüm kandillerin ülkemiz ve halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.