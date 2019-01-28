Bartın Belediyesinden ustalara saygı konseri

Kültür Merkezi Salonu'nda sahne alan Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu konserine çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bartın Belediyesi olarak kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müz bünyesinde çalışmalarına devam eden Türk Halk Müziği Topluluğumuzu, ilimizde, sanata, kültüre, müziğe katkı sağlamış, emek vermiş, değer katmış olan, kendi alanlarında ustalaşmış değerli dostlarımızı unutmadığımızı göstermek ve bu değerli isimleri tanımayan yeni nesillerimize tanımak amacıyla, Ustalara Saygı konseriyle müziksever vatandaşlarımızla buluşturduk. MüştebaŞivet, Hamdi Çepni, Yüksel Çıtak, Erol Demirkoranoğlu, Sayın Ersöz, Ferhan Ayhan, Selahattin Çilsüleymanoğlu, Şenel Gizli, Ruşen Karaçay, Atilla Gün, Rıfkı Dilaver, Saadet Yalçınkaya gibi saygıdeğer isimlerden oluşan ustalarımıza teşekkür belgelerini takdim ettim. Bu önemli isimlere ilimize kattıkları değerlerden, sarf ettikleri emeklerinden ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş değerli üstatlarımıza da Allah'tan rahmet diliyor, bu gece vesilesiyle bir kez daha anmış oluyoruz. Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu üyelerine, saz üstatlarına Koro Şefi İbrahim Özel'e ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, konsere katılan müzikseverlerle konser sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.