Bartın Belediyesi'ne kentsel tasarım ödülü

Bartın Belediyesi, Gazhane Parkı Projesi ile Kentsel Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri bu yıl 10. kez yurt dışından Belediye Başkanlarının da katılımıyla uluslararası statüde düzenlendi. Ödül töreninde 12 farklı kategoride toplam 29 ödül verildi. Bartın Belediyesi, Gazhane Parkı Projesi ile Kentsel Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri programı kapsamında belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar ödül aldı. Çok sevdiğimiz Bartın'ımızı güzelleştirmek adına özenerek yaptığımız çalışmalarımızın bu şekilde organizasyonlarda değer görmesi ve ödüllendirilmesi bizlere gurur katmaktadır. Etkinlik kapsamında ödüle layık görülen Gazhane Kültür Parkı'mızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarımızın devamını diliyorum” dedi.