Bartın Bisiklet Festivali Amasra'dan start alacak

Amasra Belediyesi ve Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bartın Bisiklet Festivali 6 Ekim'de Amasra Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bartın Bisiklet Festivali Amasra Belediyesi ve Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği tarafından organize edilecek. 2014 yılında kurulan Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneğinin 7'nci kez festival düzenliyor olmasından onur duyduklarını kaydeden festival koordinatörü Mustafa Artar düzenlenen organizasyon ile bisikletin gündelik yaşamın bir parçası olması için farkındalık oluşturmayı ayrıca alternatif turizm faaliyetlerine ve yerel ekonomiye katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Amasra Belediyesi'nin yanı sıra kamu kurumlarının da festivale destek sunduğunu aktaran Artar yaptığı açıklamada, "6 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni ve tur başlangıcıyla start alacak festivale ülke genelinden yaklaşık 200 bisikletli katılacak. Her yıl değişen bisiklet rotaları ile Bartın ve Amasra'nın alternatif turizm faaliyetlerine katkı, bisikletin gündelik yaşamın bir parçası olması için farkındalık çalışmalarına katkı ve sezon dışı düzenlenen organizasyon ile yerel ekonomiye katkı sunmak başlıca amacımızdır. Festival süresince gezilecek rotalarda başta Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) Bartın kenti genelinde bisiklet üzerinden geliştirmiş olduğu projeler ve bu projelerde ortaya koyduğu turizm destinasyonlarının yerinde test edilmesi de gerçekleşmiş olacaktır. Amasra Belediyesi'nin yanı sıra kamu kurumlarının da destekleri ile organize edeceğimiz festivalimizde Bartın'ın kıyı ve dağlık kesimlerinde zevkli sürüşler ile dostları buluşturacağız." Dedi.