Bartın doğalgaz ile nefes aldı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile Belediye Meclisi'ne gönderilen ve mecliste alınan karara istinaden başlatılan doğalgaz dağıtım çalışması neticesinde, kent merkezinin yüzde 95'ine doğalgaz hizmeti veriliyor. Akmercan Doğalgaz dağıtım firmasının verilerine göre Aralık ayı itibariyle toplam 26 bin 283 abonelik işlemi gerçekleşirken, 25 bin 387 abone tarafından gaz kullanıldığı belirtildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın; hava kirliliği başta olmak üzere, kullanım kolaylığı, sanayi alanlarının talebi ve ekonomiye katkısı gibi birçok sebeple ihtiyaç olarak görülen doğalgazın Bartın'a kazandırılması için çalışma başlattı. Başkan Akın, Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk yıl, hava kirliliği çözümünde tek çıkış olarak görülen doğalgaz hizmetinin şehre kazandırılması için ilgili birimler tarafından AR-GE çalışması yapılmasını istedi. Yapılan araştırmanın ardından, Başkan Akın'ın talimatı ile 2010 yılında belediye meclisine gönderilen ve mecliste alınan kararla EPDK tarafından doğalgaz dağıtım ihalesi yapıldı. Kent merkezine getirilen doğalgaz hattının abonelere dağıtımı, araç yolu ve kaldırım kazılarak yapılan döşeme ile gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Bartın Belediyesi İmar Sınırları içerisinde 179 bin 21 metre polietilen dağıtım hattı, 23 bin 866 metre çelik dağıtım hattı, 71 bin 308 metre bina bağlantı servis hattı, 7 bin 89 adet binaya bağlantı hattı ve servis kutusu imalatı yapıldı. 2012 yılı itibariyle Belediye İmar Sınırlarında bulunan 7 bin 479 adet binadan 7 bin 79 adedine (yüzde 95) doğalgaz arzı sağlandı. Bu binaların yüzde 95'i olan 26 bin 283 adet abonelik işlemi gerçekleştirildi. Abonelerin 25 bin 387'si doğalgaz kullanmaktadır. Bu rakamların içerisinde Eğitim Kurumları, Sağlık Kurumları, Sanayi Kuruluşları, İşyerleri, Resmi Daireler, Sivil Toplum Kuruluşları ve konutlar yer aldı.

"Yıllık 100 bin ton kömür solumaktan kurtulduk"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde şehrimizin muhtelif sorunlarını önümüze koyduk. Yapacağımız çok iş olduğunu bilsek de sağlığın her şeyden önce geldiğini bilerek hava kirliliği ile mücadele etmek için çalışma başlattık. Konu ile ilgili birim müdürlerimizle yaptığımız görüşmelerde kent merkezinde yapılacak olan doğalgaz çalışmasının yol ve kaldırımlarımızda bırakacağı hasarın onarımı büyük bir yük olarak görülse de, hiç düşünmeden bu yükün altına girmeye karar verdik. 2010 yılı Aralık ayı Belediye meclisimizde alınan karar ile Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından doğalgaz dağıtım ihalesi gerçekleştirildi. Kısa zamanda tamamlanan çalışmalar neticesinde şehrimize doğalgaz verilmeye başlandı. Bugün itibariyle Hastaneler, Fabrikalar, Okullar ve Kamu Kurumları gibi büyük yapıların da yer aldığı 25 bin 387 abone tarafından doğalgaz kullanılmaktadır. Doğalgaz gelmeseydi, 25 bin 387 abone doğalgaz yerine kömür kullanacaktı ve yıllık ortalama 100 bin ton kömür dumanı solumak zorunda kalacaktık. Çok şükür iyi yönetim anlayışımız ve özverili çalışmalarımız ile doğalgaz çalışmalarının ardından başlattığımız üst yapı çalışmalarımızda 400 kilometreyi geçen asfalt, 600 kilometreden fazla kaldırım yaptık. Hiç de kolay olmayan bu işleri gerçekleştirirken ekonomimizi de ayakta tuttuk” dedi.

"Doğalgaz çalışması ile Bartın kazandı"

Başkan Akın, "Doğal gaz zehirsizdir; solunması halinde zehirleyici ve öldürücü etkisi bulunmamaktadır. Doğal gaz şebekesine koku verilerek, tüketicinin ortamda gaz kaçağı varlığını hissetmesi sağlanmaktadır. Doğal gaz temiz bir yakıttır. Kül ve kükürt oluşturmaz. Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Verimli bir yakıt olması sebebiyle daha yüksek ısı sağlayarak, kaliteli enerji verimliliği sağlar. Kömür ve odun yakarken yapılan kırma, taşıma, ateşleme gibi ön hazırlıkların veya fuel-oil'deki ısıtma, filtreleme, basınçlandırma eylemlerinden hiçbiri doğal gazda yoktur. Çok az bakım gerektirir. Temiz, ekonomik ve güvenli olması sebebiyle endüstride doğrudan kullanılır, sistem verimi artar dolayısıyla ürünlerin kalitesinin artması sağlanır. Bu sayede şehrimiz sanayi firmaları tarafından tercih edilen şehir haline gelmektedir. Doğal gazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır. Boru hattıyla kullanıcıya iletildiği için yakıtın taşınması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf sağlar ve karayollarında taşıyıcı araç sayı ve yükünü azaltır. Doğal gazda istediğiniz sıcaklığa göre istediğiniz kadar tüketim gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede konfor ve tasarruf sağlanır. Stoklama ve önceden sipariş verme gerektirmez. Doğal gaz ısıtma, soğutma, pişirme, sıcak su elde etme amaçlı kullanılabilir. Doğal gaz kömürden yüzde 63, odun'dan yüzde 67, elektrikten yüzde 73 daha karlıdır. Çevre dostu doğal gaz, kalıcı atık bırakmaz, dumansızdır.” diye konuştu.