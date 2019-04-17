Bartın Emniyetinden asayiş uygulaması

Bartın'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 527 şahıs sorgulanırken, toplamda aranan 6 şahısla birlikte kayıp ihbarı yapılan 2 çocukta denetimlerde yakalandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nün kentteki çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına devam edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen son uygulamada çok sayıda şahıs ve işletme kontrolden geçti. İl genelinde 31 ekip ve 133 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde bin 527 şahıs sorgulandı. Yine 36 okul önü ve çevresi, 126 okul servisi, 20 park, bahçe, 21 internet ve oyun salonu, 57 kahvehane, 20 kafe , 4 içkili yer, 12 büfe ve benzeri yer, bir iddia bayii, 31 metruk bina ve çevresi kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde 4 servis aracına toplamda 432 TL idari para cezası uygulanırken, 6 araca da toplamda bin 410 TL para cezası uygulandı. Alkollü yakalanan 1 aday sürücünün ehliyeti ise iptal edildi. Kontrollerde ayrıca aranması olan 6 şahıs ile birlikte kayıp ihbarı yapılan 2 çocukta bulundu.