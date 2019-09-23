Bartın hareketlendi

sü düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi.

Bartın'da ilk kez 2017 yılında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası bu yılda Bartın Belediyesi organizasyonunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hareketlilik Haftası'nın Startı Gazhane'de Verildi

Toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 16 Eylül 2019 tarihinde Gazhane Kültür Parkı'nda düzenlenen açılış töreni ile start verdi. Törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Varnalı tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliklerinin Tanıtımı ile başladı. Step ve aerobik ile devam etkinlikler “ Neden Bisiklete Biniyoruz “ isimli film gösterimi ile sona erdi.

Özel Eğitim Gereksinimli Öğrenciler Bisiklet Sürdü

Etkinliklerin 2. günü Gazhane Kültür Parkı'nda düzenlenen Step ve aerobik etkinliği ile başladı. Etkinliğin ardından En Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu yarışta 1. Koray Kahraman, 2. Ulaş Mutlu ve 3. Yağız Efe Küçükköse oldu. Etkinlikte Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi'nde eğitim gören özel eğitim gereksinimli öğrenciler ve öğretmeleri de katılarak bisiklet sürdüler. Etkinlik ödül töreni ile sona erdi.

Önce Yürüyüş Sonra Piknik

Avrupa Hareketlilik Haftası 3. günü işe yürüyerek gidip gelme, sağlık yürüyüşü ve piknik etkinlikleri ile devam etti. Etkilinler kapmsaında Bartın Belediyesi personeli işe yürüyerek gidip gelirken, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ında Kemerköprü Mahallesi Sıtmayanı Caddesi'nde ki evinden Bartın Belediyesi'ne yürüyerek etkinliğe destek verdi. Etkinlikler saat 19.00'da Gazhane Kültür Parkı'nda başlayan ve Karaçay Piknik Alanı'nda sona eren “Sağlık Yürüyüşü” ile devam etti. Yürüyüş programına Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Bartın Belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş Karaçay Piknik Alanı'nda sona ererken burada Bartın Belediyesi personeli tarafından katılımcılara sucuk ekmek ve ayran ikramında bulunuldu.

Etkinlikler Avrupa Hareketlilik Haftası Söyleşisi İle Devam Etti

Avrupa Hareketlilik Haftası 4. günü etkinlikleri Avrupa Hareketlilik Haftası söyleşisi ile devam etti. Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşen Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Müdürü Murat Ar ve Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Doç.Dr.Gül Sayan Atanur'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerin çevre ve sağlık sorunları ve çözümleri hakkında bilgiler verildi. Etkinliğin sonunda Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Varnalı ve Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar tarafından Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Müdürü Murat Ar ve Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Doç.Dr.Gül Sayan Atanur'a plaket takdim edildi. 1 saat süren söyleşinin ardından Avrupa Hareketlilik Haftası 4. günü etkinlikleri sona erdi.

Etkinlikler Doğa Yürüyüşü İle Başladı Golf Turnuvası İle Sona Erdi

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 10km.'lik Uluyayla Doğa Yürüyüşü ile devam etti. Saat 09.00'da başlayan yürüyüşte katılımcılar Uluyayla'nın eşsiz manzarası ve bol oksijen eşliğinde yürüyüş yaparak güzel bir geçirdiler. Ayrıca etkinlikler kapsamında Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı'nda basketbol ve voleybol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvada dereceye giren Fatih Ortaokulu ve TOKİ Ortaokulu öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikler Gazhane Kültür Parkı'nda düzenlenen “Bisiklet Öğrenme İle Tamir Atölyesi”, Bartın Bilim Eğitimi Derneği tarafından “Bilim Atölyesi İle Bisiklet Tasarlıyoruz” ve “Trafiksiz Bartın” Resim Yarışması ile devam etti. “Trafiksiz Bartın” Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlikler Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı'nda düzenlenen Golf Turnuvası ile sona erdi.

Tersane Caddesi Trafiğe Kapatıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü ise Bartın Valisi Sayın Sinan Güner'inde katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Yalı Tersane Caddesi'nde sona eren yürüyüş ile başladı. Etiklikler kapmasında Yalı Tersane Caddesi trafiğe kapatılırken etkinlik alanına Bartın Belediyesi tarafından şişme oyun parkları kuruldu. Oyun parklarında çocuklar doyasıya eğlenirken düzenlenen Çuvalla Yürüme, Hulahop ve Halat Çekme Yarışları ile katılımcılar unutamayacakları bir gün yaşadılar. Etkinlikler Antika Orkestrası konseri ile sona erdi.

Akın, “Katılım ve Destek Sağlayan Herkese Teşekkür Ediyorum”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Bartın Belediyesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu sene 3.sünü gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Halkımızın yoğun katılı ile güzel bir hafta geçirdik. Halkı arabaya alternatif ulaşım yollarını kullanmaya davet eden bir girişim olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı önümüzde ki senelerde daha yoğun katılım altında daha güzel etkinlikler yapmak istiyoruz. Katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.