Bartın heyetinden TPAO'ya ziyaret

Dr. Orhan Uzun'un da aralarında olduğu Bartın heyeti Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i ziyaret etti.

Bartın Valisi Sinan Güner'in başkanlığındaki ziyarette Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Dr. Orhan Uzun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran yer aldı.

Batı Karadeniz Bölgesinde ekonomik kalkınmayı tetikleyecek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması ile yeni yatırımların gelmesini sağlayacak Filyos Vadisi Projesi hakkındaki görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından yapılan yatırımlardan bahsedildi.

Aynı zamanda doğal gaz arama çalışmalarının karadaki merkezi olan Filyos Limanındaki yatırımların önemine değinen Bilgin, limandaki gelişmelerin bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Bilgin, Bartın Üniversitesi ile yapılacak ortak çalışmaların projeye değer katacağını da ifade ederek “Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi özellikle yüksek katma değerli teknolojinin kullanıldığı ve üretildiği yerler olacak. Bu sürecin içerisinde de Bartın Üniversitesi ve teknoloji şirketleriyle yürüttüğümüz çalışmalar esas oluşturacak. Bartın Üniversitesi ile çok güzel projeler yaptık ve bundan sonra da çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Filyos Vadisi Projesi odağında bölgenin kalkınması için büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Dr. Orhan Uzun ise “Türkiye'de ihtisaslaşma başarısı gösteren yükseköğretim kurumlarından biri olarak Filyos Vadisi Projesi odağında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında çalışmalar yapıyoruz. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin yanı sıra bulunduğumuz bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması ile ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda gayret gösteriyoruz. Yerli ve milli imkânlarımızı en üst seviyeye çıkaracak katma değeri yüksek çalışmalar yapıyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için Bartın Valimiz Sinan Güner'e, Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'a yakın ilgileri ve sürece dair inancımızı artıran katkıları için TPAO Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Melih Han Bilgin'e, Bartın Belediye Başkanımız Cemal Akın'a, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan çok değerli temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.