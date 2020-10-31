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Bartın İHH ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara katılmak üzere yola çıkan Bartın İHH Arama-Kurtarma ekibi bölgeye ulaştı.


İHH İnsani Yardım Vakfı Bartın Arama-Kurtarma ekibi İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yürütülen çalışmalara katılan ekipte arama-kurtarma eğitimine sahip 4 kişi yer alıyor.


Bartın İHH Arama Kurtarma Başkanı Kemal Ergen, Yusuf Tirel, Satı İnan ve Fatih Dağlıoğlu'ndan oluşan Bartın İHH Arama-Kurtarma ekibi çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sürdürüyor.


Bartın İHH Başkanı Selami Ünsal depremin tüm ülkede olduğu gibi Bartın'da da derin üzüntü ile karşılandığını belirterek, “İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından dün hızlı bir şekilde hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı. Bugün sahada çalışmalara katılan Arama-Kurtarma eğitimine sahip ekibimiz AFAD koordinasyonunda çalışmalara dahil olacak ve çalışmalarını sürdürecek. Depremde mağdur olan vatandaşlarımız için ellerinden geleni yapacaklar. Bartın İHH olarak her türlü yardım için gözümüz, kulağımız İzmir'de. Deprem dolayısıyla yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.” dedi.

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