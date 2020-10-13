Bartın Irmağı siyaha büründü

Bartın'da kent merkezi içerisinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle siyaha dönüştü.

Bartın'da kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın Kocanaz kolunda suyun rengi siyaha döndü. Kemer Köprü mevki'inde oluşan koku ise rahatsızlık verici boyuta ulaştı.

Kocanaz kolundaki ırmak suyunun siyaha bürünmesiyle birlikte Kemer Köprü mevki'inde ortaya çıkan kötü koku vatandaşları rahatsız etti. Bölgede oturan vatandaşlar kötü kokunun gün boyunca devam ettiğini ve rahatsız edici boyutta olduğunu ifade ettiler.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri daha önce birçok kez balık ölümlerinin de yaşandığı nehir suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen incelemelere ilişkin yapılan açıklamada, “13/10/2020 tarihinde 09.30-10.15 saatleri arasında Müdürlüğümüz personelince Bartın Irmağı Kemerköprü Mevki'i ırmak hattında inceleme yapılmıştır. Kemerköprü Mevki'i ırmak hattında İlimizde yağışların mevsim normallerinin çok altında olması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde devam etmesi nedeniyle ırmak yatağının daralması, ırmak akışının durağan olması, ırmak su seviyesinin çok düşük olmasından dolayı, ırmak tabanının açığa çıkmasıyla birlikte renk değişimi ve kokuya sebep olduğu kanaatine varılmıştır.” denildi.

"Sudaki oksijen miktarını artırmaya çalışıyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da yaz sezonu boyunca ve içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında mevsim normallerinin çok altında yağış gerçekleştiğine vurgu yaparak, “İlimiz gerek yaz mevsiminde gerekse içinde bulunduğumuz şu sonbahar aylarında mevsim normallerinin çok çok altında yağış aldı. Bu da ırmak yataklarımızda su miktarının ciddi derecede azalmasına neden oldu. Yağmur yağmadığından dolayı ve suların çok çekilmesinden kaynaklı olarak ırmağımızın bazı noktalarında rengin siyaha dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle su akışının en az olduğu Kemer Köprü mevki'inde bu durum karşımıza çıkıyor. Tabi ki biz Bartın Belediyesi olarak o bölgede yaşayan balıklara ve diğer su canlılarına can suyu olması amacıyla zaman zaman İtfaiye Müdürlüğümüzün tankerleriyle su boşaltıyoruz. Sudaki oksijen miktarını artırmaya çalışıyoruz. Irmağımızın içindeki doğal yaşamın korunması, ırmaktaki tüm canlıların yaşama tutunabilmesi amacıyla bunu yapıyoruz. Yine ırmak çevrelerinde de sık sık temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bartın Irmağımız kentimiz için çok önemli bir değer. Bu değerin korunması ve yaşatılması için Bartın Belediyesi olarak elimizden geleni yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Recep Karagöz ise, “Irmak çok fena pis yani. Bakılmıyor bile yüzüne. Bu niye böyle ben anlamadım ama yetkililerin ilgilenmesi, bakması lazım” diye konuştu.