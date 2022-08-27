Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Bartın'da ırmak yüzeyinde bulunan erkek cesedinin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi.

Kemerköprü mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oturan ve Bartın Irmağı çevresinde koku fark eden vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde ırmak yüzeyinde cesetle karşılaşan ekipler cesedin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.

Irmak yüzeyindeki ceset Bartın Belediyesine ait cankurtaran botuyla kıyıya taşınmasının ardından halat yardımıyla 10 metrelik yamaçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.