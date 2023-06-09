Bartın Irmağı'nda gezi tekneleri için derinleştirme çalışması başlatıldı

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde gezi tekneleri için derinleştirme çalışması başlatıldı. Irmak tabanı iş makineleri ile yapılan çalışmalarla derinleştirilirken bu çalışmalarla beraber tur tekneleri Çağlayan içine kadar girip dönüş yapabilecek.

Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde derinleştirme çalışmaları başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde Çağlayan mevkiinde ırmak tabanı iş makineleri ile derinleştiriliyor. Irmak tabanını kaplayan taş, çakıl ve kum gibi malzemeler iş makineleri ile kıyı şeridine alınıyor.

Irmak derinliği yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tekne turlarının geçişi için uygun hale getiriliyor. Çalışmalar tamamlandığında gezi ve tur tekneleri Çağlayan'daki tarihi değirmen ve bent olarak bilinen bölgeye kadar giriş yapıp dönüş sağlayabilecek.

Tur teknesi sahiplerinden Erdem Demir yapılan çalışmanın turizm açısından son derece önemli olduğuna değinerek, “Gerek Bartın halkı gerekse il dışından şehrimize gelen misafirler tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Her yanı yeşilliklerle dolu Bartın Irmağı misafirler için çok özel bir gezi imkanı sunuyor. Tabi Yalı mevkiinden başlayan tekne turlarında teknelerimizi Çağlayan mevkiinden dönüş yaptırıyoruz ancak bu kısımda ırmak tabanının çakıl ve benzeri malzemelerle dolması bir risk oluşturuyordu. Daha önce bu konuda Valiliğe başvuruda bulunmuştuk. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalar başladı ve bu çalışmalar tamamlandığında teknelerimizle sıkıntı yaşamadan Çağlayan mevkiinden dönüş sağlayabileceğiz. Tabi yapılan bu çalışmalar turistik geziler için çok önemli. Irmağımızın her noktası ayrı güzel ancak Çağlayan mevkii tam bir turistik nokta. Teknelerimizle buraya kadar gelip dönüş yapabilmemiz çok olumlu olacak. Buradaki tarihi değirmen ve suyun bentten döküldüğü noktada misafirler fotoğraf çekme imkanı bulacak. Tekne sahipleri olarak bu çalışmalara öncülük eden Valiliğimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.