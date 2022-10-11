Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor

Bartın'da haziran ayında kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın taşması sonucu yaşanan selin ardından ırmak yatağının farklı noktalarında ıslah çalışmaları başlatıldı.

27 Haziran tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrası Bartın Irmağı'nda meydana gelen taşkınlar nedeniyle kent merkezinde çok sayıda iş yeri, depo ve binaların bodrum katları sular altında kaldı. Yaşanan sel afetinin ardından Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında ıslah çalışmaları başlatıldı. Irmak yatağının temizlenerek genişletilmesi ve kuvvetli yağışlar sonrasında ırmak suyunun debisinin artırılıp denize daha hızlı deşarjını sağlamak amacıyla ırmağın Karadeniz'e döküldüğü Boğaz mevkiinde tarak gemileri, Gecen Mahallesi mevkiinde ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekiplerce çalışma sürdürülüyor. Gecen Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik alanda Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleri ile ırmak yatağı temizlenip genişletilirken, ırmak yatağı çevresine taş tahkimatı yapılıyor. Çalışmaların ırmak yatağının daraldığı ve taşkınlara neden olan farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.