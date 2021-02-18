Bartın Irmağında kar manzaraları havadan görüntülendi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Pazar günü başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı Bartın'da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı ve çevresinde oluşan manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel müdürlüğünce aralarında Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde beklenen kar yağışlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Uyarı metninde, “Bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.