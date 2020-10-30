Bartın Irmağında kirlilik ve balık ölümleri yeniden başladı

Türkiye'nin üzerinde su taşımacılığı yapılabilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı atıklarla kirletilmeye devam ediliyor. Doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan ve Bartın için önemli bir turizm değeri olan ırmak yüzeyi yine çöplerle doldu. Çağlayan mevki'indeki ırmak kolunda çok sayıda balık ölümü gerçekleştiği görüldü. Ölü balıkların boylarının 30-40 santimetre boyunda olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince botlarla ırmak yüzeyi taranmış ve çuvallar dolusu çöp toplanmıştı. Yapılan temizlik çalışmasının birkaç gün sonrasında ırmak yüzeyinde yeniden çöp birikintileri oluştuğu görüldü. Irmak yüzeyinde ve çevresinde içki şişeleri ve kutuları, plastik pet şişeler, bidonlar, bisküvi ambalajları gibi çöpler yer alıyor.

Bartın Irmağının yüzeyini ve kıyılarını çevreleyen çöplerin yanı sıra Çağlayan mevki'inde büyüklükleri 30 ila 40 cm arasında değişen balık ölümleri görüldü.