Bartın Irmağı'nda köpüklenmeler oluştu

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda beyaz köpükler oluştu.

Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Orduyeri Mahallesi mevkiindeki çağlayan bölümünde beyaz köpüklenmeler oluştu.

Bartın Irmağı'nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesindeki çağlayan mevkiinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpüklenmeler oluşmaya başladı. Köpükler, ırmak yüzeyinin geniş bir kısmını kapladı. Irmağın üzerinde yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.