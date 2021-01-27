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Bartın Irmağı'nda su samuru görüldü

Bartın Irmağı’nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü.

Bartın Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü.


Bartın'da Boğaz mevkiinde ırmak kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar ırmakta su samuru olduğunu fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar büyük heyecan yaşarken bir süre çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu.


Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

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