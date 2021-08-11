Bartın-Karabük yolunda ikinci köprü çöktü

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük karayolunda ikinci köprü çöktü.

Bartın'da öğleden sonra tekrar etkili olan sağanak yağışın ardından Kavlakdibi Köprüsü çöktü. Kavlakdibi Köprüsü ve gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Bahçecik köyü mevkisindeki köprünün çökmesi nedeniyle AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ahmet Sarı, Karayolları, jandarma, İhlas Haber Ajansı ekibi ve vatandaşlar çöken iki köprü arasında mahsur kaldı.

Kara yolları ekipleri her iki köprüde de çalışma başlatırken, yarına kadar yoldan araç geçişinin sağlanamayacağı belirtildi.