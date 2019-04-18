Bartın Kent Kimliği Çalıştayı gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) bünyesinde yürütülen “Kentsel Kimlik Odaklı Markalaşma: Bartın Örneği” projesi kapsamında düzenlenen çalıştayın açılışı Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Bartın'ın kent kimliği ve kimlik bileşenlerinin konuşulduğu etkinliğe; Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, il yöneticileri, akademisyenler, kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Güner, Bartın'ın turizm odaklı sektörel kalkınması noktasında çalıştayın önemine değinerek, “Kent kimliğinin oluşumu için bir süreç gerekir. Tıpkı kentin kendisi gibi kimliğinin de bir zamansallık boyutu vardır. Kent kimliğini oluşturan bileşenler doğal, beşeri ve insan eliyle yapılmış çevreden kaynaklanan unsurlarla değerlendirilebilir. Bu çalıştay ile Bartın kent kimliği ve kimlik bileşenlerinin saptanmasının yanı sıra Bartın'ı marka bir şehir yapmak için ayırt edici unsur, yönetim ve pazarlama teknikleri ile birlikte detaylı bir şekilde düşünülmesi gerektiğini belirtmek isterim. Şehri marka yapmak; sadece şehrin imajını oluşturan pozitif faktörleri belirleyip, bir arada durmasını sağlayarak, güçlü ve karakteristik yanlarını göz önüne sermek değildir. Dikkat çekici bir yerel kimlik ve şehir bilinci oluşturmak, ekonomik tabanlı ya da kullanıcı tavrını ve davranışını değiştirmek gibi sosyal-kültürel tabanlı süreçleri içermektedir.” dedi.

“Bartın'ın hak ettiği yerde olması için çalışmaktayız”

Valilik bünyesinde oluşturulan proje grupları ile Bartın'ın kalkınmasına destek sağladıklarını ifade eden Güner, “Bartın Valisi olarak göreve başladığım ilk günden bugüne kadar kaynaklarımız nelerdir, bu kaynakları en doğru bir şekilde nasıl kullanabilirizin gayreti ve çalışması içine girdim. Valiliğimiz bünyesinde oluşturduğumuz ‘Proje Grupları' ile doğru projeler hazırlayarak Bartın'ın hak ettiği yerde olması için çalışmaktayız.” diye konuştu.

“Bir şehri marka yapmak, geri dönüşü en yüksek yatırımlardan biridir”

Vali Güner, çalıştaya katkı sunanlara teşekkür ederek “Bir şehri ‘Marka şehir' yapmanın amacı, daha fazla turist çekmek, yatırımları canlandırmak, değerli katkılar sağlayabilecek yaratımcı insanları kentte yaşamaya ikna etmektir. Nihai amaç, şehrin kalkınmasını sağlamak, şehirde yaşayanlara daha iyi hayatlar sunmak, onların mutluklarını artırmaktır. Bir şehri marka yapmak, geri dönüşü en yüksek yatırımlardan biridir.” şeklinde konuştu.

“Turizm alanında sektörel kalkınmaya katkı sunma hedefindeyiz”

Çalıştay ile Bartın'dan başlayarak Batı Karadeniz Bölgesi'nin turizm alanında sektörel kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Rektör Uzun ise “Günümüz dünyasında her alanda olduğu gibi turizm alanında da ciddi bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bu durum ülkeler, bölgeler ve hatta şehirlerin rekabet güçlerini artırmaları konusunda doğru ve sürdürülebilir stratejiler oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Turizm amaçlı markalaşma önceliğinde sürdürülen politikaların yeniden gözden geçirilmesi ve yeni yaklaşımlar sunulması da değişen sektör dinamikleri göz önüne alındığında gayret gösterilmesi gereken konulardan olmuştur. Bu doğrultuda eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan şehrimizin markalaşması ile hak ettiği potansiyele ulaşması anlamında hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. İşte bundan dolayı çalıştayı önemli buluyorum.” ifadelerini kullandı.

“Kentimizin marka olabilecek her unsuru bünyesinde barındırmaktadır”

Rektör Uzun, eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle Bartın'ın marka olabilecek her unsuru bünyesinde barındırdığını da söyleyerek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde turizm sektörü için belirlediği çıtaya; Bartın olarak ortaya konulan vizyonla katkı sunulacaktır. Çalıştayla birlikte, turizm noktasında zengin bir çeşitliliğe sahip Bartın'ımızın değişen turizm algısına daha iyi ayak uyduracağına da yürekten inanıyorum. Yani artık dinlenmek ve gezmekle yetinmeyen insanların şehrimizde hayatın her alanına ulaşmaları ve tecrübe etmelerini sağlayacak imkânların oluşturulması üzerine odaklanılması gerektiği kanaatimi yeri gelmişken paylaşmak isterim. Güçlü kültürel ve doğal değerlere sahip olan kentimizin marka olabilecek her unsuru bünyesinde barındırdığını biliyoruz. Doğru stratejiler, kararlılık, gönül ve iş birlikleri ile bu potansiyelin tam anlamıyla sektöre yansıyacağına, bu doğrultuda da ekonomi ve istihdam noktasında önemli katkılar sunacağını inanıyorum.”

Proje Yürütücüsü, Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çelik ise çalıştay hakkında bilgiler vererek, “Kentsel Kimlik Odaklı Markalaşma: Bartın Örneği” projenin amacı, Bartın'ın markalaşma sürecinde stratejilerin ve kimlik odaklı marka elemanlarının belirlenmesi ile somut ürünlerin gerçekleştirilmesidir. Araştırmada, ‘Markalaşmanın Bartın İli için önemi nedir?', ‘Bartın marka kimliği ögeleri nelerdir?' ve ‘Neler yapılabilir?' gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Bu kapsamda, markalaşma stratejilerinin belirlenmesi, marka kimlik öğelerinin saptanması, logo, afiş, broşür tasarımının yapılması, kimliği yansıtan kentsel mobilyalardan bank, aydınlatma elemanı, çöp kutusu ve tabela örneklerinin tasarlanıp üretilmesi, web sitesinin tasarlanması hedeflenmiştir" dedi.

Çalıştayın açılış oturumu etkinliğe destek veren kurum temsilcilerine teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu. Çalıştaya Bartın Valiliği'nin yanı sıra; Bartın Belediyesi, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destek verdi.

Açılış oturumunun ardından gün boyu devam eden çalıştayda akademisyenlerin aynı sıra kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın olduğu çalışma gruplarında görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştay sonunda elde edilen veriler kitaplaştırılarak, ilgili kamu ve kurumlara gönderilecek.