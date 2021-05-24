Bartın Meslek Yüksekokulu mezunları bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Mezun Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi. Bartın Meslek Yüksekokulu mezunlarının bir araya geldiği etkinlikte ortak duygular içerisinde anılar tazelendi. Mezunlar arasındaki aidiyet geleneklerini sürdürmek ve profesyonel ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte farklı sektörlerde istihdam edinen mezunlar söz aldı.

Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Öğr. Gör. Pelin Su Altan'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe Bartın Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari insan kaynağı da katılım sağladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, “İlk defa gerçekleştirilen ‘Mezun Buluşmaları' etkinliğinde en büyük gücümüz olan mezunlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Düzenlenen etkinliğin hem farklı nesillerin buluşmasına hem de kurumsal değerlerin yeniden yaşanmasına imkân sağladığını belirten Genç Lermi, “Birçok alanda başarılara imza atarak Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden ve kariyerinde önemli yol kat etmiş mezunlarımızın başarılarıyla tarifsiz bir gurur yaşıyoruz. Bu başarının artırılmasında mezunlarımızın ve öğrencilerimizin Mezun Bilgi Sistemine kayıt olmasının önemli bir rolü olacaktır. Mezun Bilgi Sistemine kayıt olarak oluşturulacak network sayesinde mezunlar ile etkileşimin sürekliliği sağlanacaktır. Bu düşüncelerle mezunlarımızın aidiyet duygusunu geliştirerek Üniversitemize olan bağlarını güçlendirmek konusunda bizleri cesaretlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Farklı dönemlerde çok sayıda mezunun katıldığı etkinlik boyunca söz alan mezunlar, hatıralarını paylaşarak hasret gidermenin yanı sıra yeni bağlantılar kurma konusunda adımlar da attı.