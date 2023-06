Bartın Milletvekili Aldatmaz'dan teşekkür mesajı

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 60 oranla güçlü şekilde destek veren Bartın halkına teşekkür etti.

Milletvekili Aldatmaz açıklamasında, “14 Mayıs seçimlerinin ardından Bartın halkı tüm yurtta olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yeniden sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Bartın'da seçime katılım oranı yüzde 85 gibi yüksek bir orana ulaşırken Bartın halkı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 60 oranında güçlü bir destek sundu. Desteklerinden dolayı Bartın halkına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin yüzyılında Bartın'ın bölgesinde lider bir şehir olması için yorulmaksızın çalışacağını da dile getiren Milletvekili Aldatmaz, “Bartın halkı gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize güçlü bir destek sundu. Vatandaşlarımız ülkemizin yarınlarına sahip çıkmaya devam etti. Unutulmamalıdır ki bu seçimin kazananı Türkiye olmuştur. Halkımızın güçlü desteğine karşılık bizlerde gece gündüz demeden insanlarımızın hizmetinde olacağız. İlimizde sanayiden turizme kadar her alanda gelişim ve büyümenin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Mevcut yatırımların takipçisi olacak ve ilimizdeki kalkınma hamlesine güç katacak yeni yatırımların da öncüsü olacağız.” Şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çok daha güçlü adımlarla yoluna devam edeceğini de vurgulayan Aldatmaz, “Geride bıraktığımız seçim döneminde halkımız Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK kadrolara olan güvenini bir kez daha dünyaya gösterdi. Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı vakti. Ülkemizin son 21 yıllık süreçte ne denli büyük adımlar attığını dünya gördü. Türkiye sadece kendi içinde gelişip büyümedi, bölgesinde istikrar sağlarken dünyada söz sahibi oldu. Gerek Pandemi döneminde gerekse Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin gücüne hep birlikte şahitlik ettik. Terörle mücadeledeki kararlı duruşumuz, savunma sanayiindeki atılımlarımız, yollar, köprüler, tüneller, barajlar derken artık Türkiye kendi insansız hava araçlarını hatta kendi insansız savaş uçaklarını üretebilen bir ülke konumuna ulaştı. Bu atılımlarımız milletimizi onurlandırırken dünyadaki mazlumlara da umut oldu. Kendi imkanlarıyla ordusunun karadaki, denizdeki ve havadaki ihtiyacını karşılayabilen Türkiye yeni dönemde bu adımlarını çok daha ileriye taşıyacak. Başarılı mühendislerinin becerileriyle savaş gemileri, helikopterler, akıllı mühimmatlar, İHA'lar ve insansız savaş uçakları üretme cesaretini gösteren Türkiye'de büyüme ve gelişme devam edecek. Türkiye Yüzyılı ülkemizin aydınlık yarınlarının, umut dolu geleceğinin meşalesi olacak.” İfadelerinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nın Bartın için de önemli fırsatların kapısını aralayacağını ifade eden Aldatmaz, “Hedefimiz şehrimizi büyümede, gelişmede ve kalkınmada Türkiye Yüzyılı'nın sembol şehrine dönüştürmek. Gücünü her platformda ortaya koyan, politik ve ekonomik alanlarda istediğini koparan bir Bartın için görevde olacağız. Amasra'dan Kurucaşile'ye, Ulus'tan Kozcağız'a, Kumluca'dan Hasankadı'ya, Abdipaşa'dan Arıt'a, Zafer'den Başköy'e, Şirinler'den Hatipler'e kadar her bölgemizin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyacağız. Hizmeti ilimizin her yanına taşıyacağız.” Dedi.

Aldatmaz seçim sürecinde tam kadro sahada görev yapan Cumhur İttifakı temsilcilerine ve AK Parti kadrolarına da teşekkür ederek, “Seçim döneminde Türkiye'nin geleceği için çalışan ve sahada tam kadro çalışan Cumhur İttifakı temsilcilerine, partimizin AK kadrolarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin ve Bartın'ımızın yarınları için yine el ele ve gönül gönüle çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca Bartın'ımız tarihine, kültürüne yakışır bir seçim süreci yaşadı. Her iki seçim süreci boyunca demokrasiye yakışır bir ortamda seçimlerin tamamlanmasına katkı sunan tüm siyasi parti temsilcilerine ve vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Diyerek sözlerini noktaladı.