Bartın Orman Fakültesi “Avrupa Orman Enstitüleri Birliğine” üye olan 3 kurumdan biri oldu

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Avrupa Orman Enstitüleri Birliğine (European Forest Institute-EFI) 6 aylık süreç sonucunda üye olmayı başardı. Üyeliğinin kabul edilmesiyle birlikte Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Türkiye'de bu kuruma üye olan 3 kurumdan biri oldu. Ayrıca Orman Mühendisliği Bölümü, Ülkemizde Avrupa Orman Enstitüleri Birliğine bölüm olarak üye olan tek kurum oldu.

Gerçekleştirilen üyeliğin öneminden bahseden Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel, “40 ülkeden 119 üye kuruma sahip olan EFI tarafından tüm ormancılık alanlarında kurslar, seminerler açılmakta, ortak proje çalışmaları ve eğitim etkinlikleri Avrupa ülkelerinin tamamında geçerli sertifikalarla verilmektedir. Her yıl farklı Orman Mühendisliği alanlarında seminer, kurs ve eğitim programlarını açan EFI, üye organizasyonlardan görevlendirilecek olan katılımcıların tüm kısa ziyaretlerini için gerekli olan tüm masrafları karşılamaktadır” dedi.

EFI'ye üye olmak Orman Mühendisliği Bölümleri ve diğer Ormancılık Araştırma Kurumları kapsamında uluslararası kalite düzeyinin yüksekliğini gösterdiğini de ifade eden Özel, şu şekilde konuştu:

“Bu anlamda başta Avrupa Birliği Projeleri ve diğer ortak proje ve eğitim çalışmalarında ortak bulma ve dış kaynaklardan finans sağlama açısından oldukça önemli bir ortak ve destek unsuru bulduk. EFI sayesinde hem lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimiz Avrupa Birliği ve EFI tarafından desteklenen proje, eğitim ve seminer çalışmalarında yer alabilecek ve gerek yürütücü gerekse araştırmacı olarak çalışabilecektir. Ayrıca bölümümüzün değişik laboratuvarlarında ve arazide kullanılabilecek bazı ekipman, araç ve gereçler de hibe şeklinde temin edilebilecektir. Bizi bu konuda cesaretlendiren, desteklerini bizden hiç esirgemeyen rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a ve Rektör Yardımcımız ve Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Selman Karayılmazlar'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu üyelik sürecinde büyük bir gayret sarf eden bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Mertol Ertuğrul'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa düzeyinde de Orman Mühendisliği Bölümü olarak kalitemizin önemli bir ispatı ve tescili olan bu üyeliğin tüm üniversitemize ve bölümümüze hayırlı olmasını diliyorum.”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi'ni uluslararası düzeye ulaşma çabalarının devam ettirildiğini belirterek “Uluslararası platformlarda söz sahibi olmak için sınırlarımızın dışına çıkmak, küresel rekabete uygun bilgi ve insan gücünü sağlayabilmenin öneminin farkındayız. Bu doğrultuda öğretim elemanlarımız çalışmalarını uluslararası düzeyde yürütmeye gayret göstermektedir. ‘Biyoetanolün Maliyet Etkin Pilot Ölçekli Üretimi' uluslararası projemizle ise Pakistan'ın Government College Lahore Üniversitesi ile çalışmalar yürütüyoruz. Durmadan çalışarak, insan kaynağımız ve paydaşlarımızla birlikte bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Avrupa Orman Enstitüleri Birliğine üye olmayı başaran Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerini tebrik ediyor, uluslararasılaşma hedeflerimize sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.