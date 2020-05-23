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Bartın sokakları sessizliğe büründü

Bartın’da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Bartın'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


Bartın'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren oluşturulan kontrol noktalarında güvenlik güçleri tarafından kontroller yapılırken, istisnai kişiler arasında bulunmayanlara idari işlem uygulandı. Alışverişlerini yapamayan bazı vatandaşlarda marketlere giderek son hazırlıklarını yaptı. Sokağa çıkma yasağının ardından kentin işlek caddeleri adeta sessizliğe büründü.

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