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Bartın Tiyatro Festivali başladı

Bartın’da bu yıl 25’ncisi gerçekleşen Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali’nin düzenlenen törenle başladı.

Bartın'da bu yıl 25'ncisi gerçekleşen Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nin düzenlenen törenle başladı.


Bartın Kültür Müdürlüğü binasında gerçekleşen açılış töreninde Onur Ödülleri ve Anadolu Seyircileri Tiyatro Ödülleri sahiplerine ödülleri takdim edildi. Törende konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “25. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nde başka ülkelerden ve yurdumuzun değişik illerinden ilimize gelen toplam 285 kişiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festival süresinde 10 tiyatro topluğu tarafından 13 oyun sahnelenecek. Ayrıca etkinlikler kapsamında çeşitli atölye ve söyleşiler düzenlenecek. Bu yıl 25'ncisi gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali için kapsamlı ve geniş bir program hazırlandık. Tüm sanatsever halkımızı festivalimize bekliyoruz. Festivale katılan tüm akademisyenlerimize, tiyatro sanatçılarımıza, katılan tüm gruplara ve drama-tiyatro öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. Başkan Cemal Akın'ın konuşmasının ardından Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından “Hüznün Coşkusu” isimli oyun sahnelendi.

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