Bartın TSO Enflasyonla Mücadeleye 2019'da da devam edecek

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kapsamında Meslek Komitesi üyelerinin tamamına ulaşarak 60 firmanın desteğini almayı başardıklarını ve 2019 yılında da aynı kararlılıkla çalışmalarının süreceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yılsonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararının iç piyasayı daha da rahatlatacağını söyleyen Başkan Halil Balık, “Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında şimdiye kadar olduğu gibi 2019 yılın da üyelerimiz ile birlikte çalışmaya ve destek vermeye devam edeceğiz'' dedi.

2018 yılında Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yaptıkları çalışmalara değinen TSO Başkanı Halil Balık, “Bu projeyi ilk günden itibaren millet olarak sahiplendik ve bizde üzerimize düşen her ne varsa yerine getirmeye çalıştık. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı Meslek komitelerimiz ile yaptığımız toplantılarda gündeme getirdik, Afişler ile oda üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ettik, odamızda yapılan toplantı ve eğitimlerde bilgilendirme yaptık ve odamıza hizmet almak için gelen üyelerimize projeden bahsettik. Bunun sonucunda bir çok firmamızın olumlu dönüşlerini gördük ve 60 üyemiz ile Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek olduk. Aynı zamanda bu proje, ne kadar duyarlı bir millet olduğumuzun ve ülkemizin bekası için birlik ve beraberliğimizin en iyi göstergesidir'' diye konuştu.

KDV ve ÖTV indirimlerinden dolayı reel sektörün yeni yıla iyi başladığını da belirten TSO Başkanı Halil Balık, “Üretim ve istihdamın artması için atılan her adımı destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.