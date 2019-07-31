Bartın TSO Meslek Komite Toplantılarında KOSGEB destekleri anlatıldı

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık başkanlığında 11 Meslek grubunun komite toplantısı meslek komitesi başkanları ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıya TSO Başkanı Halil Balık, Meclis Başkanı Adem Akpürçek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Kanbur, KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu, 11 Meslek Komitesi Başkanı ve üyeleri ile oda genel sekreteri Ahmet İncekara katıldı. Her ay TSO lokalinde yapılan meslek komite toplantısına katılan KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu, meslek komitesi üyelerine KOSGEB hibe ve destekleri hakkında bilgi verdi.

Komite Üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikli amacımız firmalarımızın devlet desteklerini yanlarına alarak büyümelerine ve gelişmelerine katkı sunmak olduğunu belirti. Başkan Halil Balık,'' Devletimizin çeşitli kurumlar üzerinden bir çok sektörü desteklediğini, önemli hibe programları sunduğunu biliyoruz. Bunlardan en önemlileri personel, ekipman ve kira destekleri. Bu destek ve hibe programlarının daha geniş kitlelere duyurulması gerekli. Bunun için meslek komitesi toplantımıza KOSGEB Müdürümüzü davet ettik. Komite üyelerimizden başlayarak tüm üyelerimize bu destekleri anlatmayı ve hibe programlarından faydalanmalarını hedefliyoruz. Davetimiz üzerine toplantımıza katılarak bizleri bilgilendiren ve her türlü desteği vereceğini söyleyen KOSGEB Müdürümüz Gökhan Akdağoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni iş kuracak ve iş geliştireceklerin bizzat KOSGEB Müdürümüzün yanına giderek bilgi almalarını ve bu desteklerden faydalanmalarını istiyoruz''dedi.