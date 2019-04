Bartın TSO müşterek meslek komiteleri toplantısı yapıldı.

Bartın TSO Meclis Başkanı Adem Akpürkçek başkanlığında Müşterek Meslek Komitesi toplantısı, Bartın TSO lokalinde meslek komitesi başkanları ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Meclis Başkanı Adem Akpürçek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Mehmet Kanbur, H.Sami Karakaş, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M.İlker Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Keramettin Şenkal, Yönetim Kurulu Üyesi S.Cem Yıldız, meclis ve meslek komite üyeleri, komitesi başkanları ile oda genel sekreteri Ahmet İncekara katıldı.

Oda lokalinde yemekli olarak yapılan toplantıda konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Başkan Halil Balık, “Öncelikle toplantımıza katılımlarınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına, meslek komitelerimize ve siz değerli komite başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Üyelerinin sesini duymak ve duyurmak için bu tür toplantıları önemsediklerini belirten TSO Başkanı Halil Balık, üye odaklı çalışmalarının hep birlikte gerçekleştirmek en önemli görevlerinin başında geldiğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi üyelerimiz ile istişare içinde çalışmayı çok önemsiyoruz. Bunun için sorunlarımıza müşterek çözüm üretebilmek ve sektörlerimizdeki sıkıntıları görebilmek amacıyla her ay düzenli şekilde meslek komite toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Meslek komitelerimizin yapacağı çalışmalar, sizlerden yönetim kuruluna veya şahsıma gelecek tüm fikirler bizim için çok önemlidir. Bizlere zaman sınırı olmaksızın her an ulaşabilirsiniz, sorunlarınızı ve fikirlerinizi iletebilirsiniz. Birlik ve beraberlik ruhuyla ekonomimizi güçlendirmek, üretim ve ihracatımızı arttırabilmek, projeler üretebilmek için değer katan ve güç veren görüşleriniz ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık tarafından meslek komitesi başkanları ve üyelerine yönetim kurulu faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantı, aylık olarak gerçekleştirilen komite toplantılarında görüşülen konular ele alınarak fikir alışverişinin ardından sona erdi.