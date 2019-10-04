Bartın Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Dr. Ural Akbulut'un açılış dersiyle gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bartın Üniversitesi'nin gelişiminin anlatıldığı film gösterimiyle başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Üniversitesi'nin akademik ve fiziki anlamda hızla yükselişine devam ettiğini görmenin memnuniyet verici olduğu söyledi.

“Üniversiteyi şehrimiz için bir şans olarak görüyorum”

Bartın Üniversitesi'nin akademik insan gücüyle şehre ve bölgeye değer kattığının altını çizen Vali Güner, “Bu kapsamda üniversitemizle sürekli etkileşim halindeyiz. İş birliği içinde şehrimiz ve bölgemiz için yapılabilecekleri planlıyoruz. Valiliğimiz, belediye ve tüm kamu kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde şehrimize ve insanlarımıza katkılar sunmalı. Üniversiteler hayatın içinde ne kadar yer alırsa yapılacak çalışmalarda o kadar değerli ve faydalı olur. Bu noktada üniversitemize ve akademisyenlerimize gayretleri için teşekkür ediyor ve bu çabanın artarak devamını diliyorum. Biz de Valilik ve diğer kurumlar olarak destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Bu düşüncülerle yeni akademik yılın öğrencilerimize ve tüm üniversite personeline başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Yeni akademik yıla ilk günkü heyecanla başlıyoruz”

2019-2020 akademik yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını kaydederek konuşmasına başlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemiz 9 fakülte, 3 enstitü, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ile 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgemizden başlayarak, ülkemizin yükseköğretim alanına katkı sunmaktadır” diye konuştu.

“Tercih edilen bir üniversiteyiz”

Bartın Üniversitesi'nin öğrenci sayısının 18 bini aştığı belirten Rektör Uzun, “589 akademik ve 385 idari insan kaynağımızla 81 ilden ve 52 farklı ülkeden Bartın'a gelerek bizleri tercih eden 18 bini aşkın öğrencimizi geleceğe hazırlamaktayız” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde sürekli iyileşme anlayışıyla iki günü aynı geçirmemek adına durmadan çalışıldığını da ifade etti.

Rektör Uzun, “2018-2019 akademik yılında; Spor Bilimleri Fakültemiz ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin kurulmasıyla büyük bir mutluluk yaşadık. Sağlık Bilimleri Fakültemize ise bu yıl ilk öğrencilerimizi aldık. Bölgemizin ve ülkemizin gelişim dinamiklerini gözeterek Üniversitemize 10 yeni program daha kazandırdık. Yeni açılan programlarımızda ise yüzde 100 doluluk sağladık. Sadece yurt içinde değil yurt dışından da başvurular alarak, ‘Tercih edilen bir üniversite' olduğumuza bir kez daha şahit olduk. Sadece bu yıl 52 farklı ülkeden 486 uluslararası öğrenci Üniversitemize kayıtlarını yaptırarak, Bartın Üniversitesi ailesinin birer ferdi oldular” dedi.

“İş Yeri Eğitim Modelini yaygınlaştırıyoruz”

“Tribünde değil, odağında ol” anlayışıyla hayata geçirilen pek çok sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını öğrencilere sunduklarını aktaran Rektör Uzun, 3 artı 1 ve 7 artı 1 ‘İş Yeri Eğitim Modeli'ni üniversite geneline yaygınlaştırmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Ulus Meslek Yüksekokulu'nun bu konuda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini de kaydeden Rektör Uzun, “Ulus Meslek Yüksekokulumuz tüm programlarıyla 3 artı 1 modeline geçiş yapma başarısı göstermiş, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştir. Ayrıca Bartın Meslek Yüksekokumuzun 3 programı 3 artı 1, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizden de 2 bölümümüz 7 artı 1 modeline geçmeyi başarmıştır” diye konuştu.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına devam eden Rektör Uzun, “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. ‘Çeşm-i Cihan' ismini verdikleri otomobilin ardından ikinci elektrikli otomobilimizi ‘Gökbörü'yü yaptılar ve TÜBİTAK yarışmalarında 119 başvuru ve 79 takım arasından ilk 10'a girdiler. KOSGEB desteğiyle öğrencilerimiz daha öğrenciyken kendi işletmelerini kurdu. Yine KOSGEB desteğiyle öğrencilerimiz, bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da kurdukları şirketle havacılık ve savunma sanayine yönelik projeler geliştiriyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda bölge ikincisi oldular. Ar-Ge Proje Pazarlarında derece elde eden öğrencilerimiz, gösterdikleri üstün başarılardan dolayı saygın bursları hak ettiler. Milli Sporcularımız, Üniversitemizi yurt içinde, Ülkemizi ise yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiler. Daha birçok başarıya imza atan öğrencilerimizle gurur duyuyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Öğretim elemanlarımız üniversitemize değer katıyor”

“Öncelikle öğrenme ortamını dört duvarla sınırlı tutmayıp, projeler yoluyla öğrencilerimiz için hayatı bir öğrenme ortamına dönüştüren öğretim elemanlarımızı kutluyorum.” diyen Rektör Uzun, akademik başarıların her geçen yıl sürdürülebilir bir şekilde arttığını söyledi.

Rektör Uzun, “Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan üniversitemiz adresli makale sayısı 2017 yılında 122 iken, sürekli iyileşme yaklaşımıyla bu sayı 2018 yılında 185'e yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 9 ayında ise geçen yıl ki sayıya ulaşılmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından birçok proje yapılmış, patentler alınmıştır. Kamuoyunun da ilgisini çeken bu çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir” dedi.

“İhtisaslaşma çalışmalarında sona geldik”

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında ve üniversitenin mevcut potansiyeli de dikkate alındığında ihtisaslaşma çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Rektör Uzun, “Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında ve Üniversitemizin mevcut potansiyeli de dikkate alarak yürüttüğümüz ihtisaslaşma çalışmalarında sona geldik. İnanıyorum ki büyük gayretlerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyon ile Ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracak Filyos Limanı Projesi'ne değer katacağız. Sultan 2. Abdülhamid'in de hayali olan projeyle ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusunda deneyimli akademik kadromuzla durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılış dersi: “Yazının İcadından Üniversite Sıralamalarına: 5000 Yıl”

Açılış konuşmalarının ardından University Ranking by Academic Performance (URAP) Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut tarafından açılış dersi verildi.

“Yazının İcadından Üniversite Sıralamalarına: 5000 Yıl” başlıklı konuşmasını yapan Prof. Dr. Akbulut, Sümerler döneminden başlayarak günümüze kadar gelen eğitim süreçlerinden bahsetti.

Prof. Dr. Akbulut, Sümerlerin okul açan ilk medeniyet olduklarını söyleyerek “Sümerler 5 bin 100 yıl önce yazıyı keşfedince krallar yasaları, rahipler de dini bilgileri yazıya dökmeye başladı. Ama yeterli sayıda kâtip yoktu. Sümerler, kâtip yetiştirmek için dünyada ilk kez okul kuran medeniyet oldu. Ardından Mısırlılar ve Hititler de mabetlerde ve saraylarda okul açtı. Bu engin bilgileriyle Sümer kâtipleri, o dönemin filozoflarıydı. Kâtiplerin bir bölümü, döneminin en yüksek eğitim kurumu olan okullarda öğretmenlik yaptığı için Sümer Kâtip Okulları; üniversitelerin, kâtipler de akademisyenlerin atası sayılır” şeklinde konuştu.

Sümerler ile birlikte Babiller, Abbasiler ve Endülüs Emevileri'ndeki bilim ve eğitim çalışmalarından da bilgiler aktaran Prof. Dr. Akbulut; El Cabir, El Harezmi, İbn-i Sina, El Biruni gibi Türk-İslam bilim insanlarından ve bu dönemdeki ilk üniversiteleri anlattı.

Prof. Dr. Akbulut'tan Bartın Üniversitesi'ne övgü

Dünyada 20 bin civarında üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Akbulut, “Üniversite sayısıyla birlikte talep de artınca, üniversitelerin performansının sık sık ölçülmesi ve sıralanmaları gerekti. İlk sürekli ülke içi sıralama, ABD'de 1983'te yapıldı” dedi.

Farklı kuruluşlar tarafından yapılan dünya sıralamalarını veren Prof. Dr. Akbulut, Türkiye'deki üniversitelerin ilk 100, ilk 500 ve ilk binde daha çok çalışarak daha fazla sayıda yer almalarını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Bartın Üniversitesi'nin 2017 ve 2018 yıllarını karşılaştırarak uluslararası saygın dergilerde yayınlanan makale sayısını da değerlendiren Prof. Dr. Akbulut, “Bartın Üniversitesi 2017 yılında uluslararası saygın dergilerde yayınlanan makale sayısı 122 iken bir yıl sonra bu sayı 185'e çıkmıştır. Bu kadar hızlı yükselen Türkiye'de başka bir üniversite yok diye düşünüyorum. Son beş yılın değerlendirilmeye alındığı sıralamalarda Bartın Üniversitesi'nin bu şekilde gayretli devam etmesi durumunda daha iyi noktada olacağına inanıyorum” diye konuştu.

‘İş Planı Yarışması Ödülleri' verildi

Törende daha sonra Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü ile KOSGEB Bartın İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Uygulamalı Girişimcilik dersi alan öğrencilere yönelik “İş Planı Yarışması' ödülleri verildi.

Yarışma sonucunda; “OPTİK” isimli projesi ile üçüncülük ödülünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencisi Hasan Topuzoğlu, “ÇAMAŞIRHANE” isimli projesi ile ikincilik ödülünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencisi Zeynep Mengüç ve yine “OPTİK” isimli projesi ile birincilik ödülünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencisi Gözde Kuru aldı.

Başarılı akademisyenlere ödülleri verildi

Tören kapsamında; uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en çok yayın yapan ve en yüksek etki değerli dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarına “Akademik Performans Ödülü” verildi.

Ödüller; Q4 kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Şahin Palta (üçüncülük), Dr. Öğr. Üyesi Ersin Güngör (ikincilik), Prof. Dr. Halil Barış Özel (birincilik); Q3 kategorisinde Arş. Gör. Eser Sözen ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Yaraş (üçüncülük), Arş. Gör. Dr. Kadir Mert Döleker (ikincilik) ve Doç. Dr. Deniz Aydemir (birincilik); Q2 kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu, Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Erdoğmuş ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özdemir Öge (üçüncülük), Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Baş (ikincilik), Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral (birincilik); Q1 kategorisinde ise Doç. Dr. Erhan Güler, Prof. Dr. Sabri Gök, Doç. Dr. Volkan Kırmacı, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Durak ve Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Zemheri (üçüncülük), Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erden (ikincilik) ve Arş. Gör. Recep Önder Sürmeli'ye (birincilik) verildi.

Etki Değeri En Yüksek Makale Ödülü

Ayrıca, uluslararası saygın dizinlerce taranan etki değeri en yüksek dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarına “Etki Değeri En Yüksek Makale Ödülü” verildi.

Etki Değeri En Yüksek Makale Ödülü birincisi Arş. Gör. Çağrıalp Aslan, ikincisi Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erden ve üçüncü ise Arş. Gör. Recep Önder Sürmeli oldu.

Yarışmalarda derece elde edenler ödüllendirildi

Girişimcilik ve Yenilikçilik çalışmaları kapsamında geçtiğimiz akademik yıl içerisinde ulusal yarışmalara katılarak derece alan öğretim elemanları ve öğrenciler ile kurum dışı fonlarca desteklenen projelerde yürütücülük görevi yapanlara da başarı belgeleri verildi.

Bu kapsamda ilk olarak; TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışmasında “GÖKBÖRÜ” adlı elektrikli araç projeleri ile 119 başvuru 79 takım arasından ilk 10'a giren Bilim ve Teknoloji Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu ile kulüp üyelerine başarı belgeleri takdim edildi.

Öte yandan, TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında desteklenen projelerde yürütücülük görevi yapan öğrenciler; Ebubekir Küçük, Hilal Nur Özcan, Gökhan Günay, Beyza Atik, Hacı İbrahim Çeliker, Burak Aktaş, Enes Bayrak, Kadir Oruç, Zehra Satılmış, Büşra Özgat ile akademik danışmanları da tören kapsamında belgelerini aldı.

Öğr. Gör. Kadir Kayahan'a ise ödülü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılı içerisinde Endüstriyel Tasarım Belgesi alması dolayısıyla verildi.

Akademik giysi töreni yapıldı

Açılış töreninin son kısmında ise Bartın Üniversitesi'nde geçtiğimiz akademik yıl içerisinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atamaları yapılan öğretim üyeleri cübbelerini giydi.

Törende; 6 profesör, 18 doçent ve 33 doktor öğretim üyesi cübbelerini giyerek, başarı belgeleri aldı.