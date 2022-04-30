Bartın Üniversitesi 3 alanda “Türkiye'nin Patent Şampiyonları” arasında yer aldı

Bartın Üniversitesi, 2021 yılının değerlendirildiği sıralamada “Perakende ve E-ticaret”, “Finans” ve “Yapay Zeka” kategorilerinde Türkiye'nin Patent Şampiyonları arasında yer aldı.

Her geçen yıl patent başvuru ve tescil sayılarını artırmayı başaran Bartın Üniversitesi, Patentefect tarafından yayınlanan “Türkiye'nin Patent Raporu – 2021” sıralamasında üst basamaklarda yer aldı. Raporda yer verilen üniversiteler arası değerlendirmede Bartın Üniversitesi Perakende ve E-ticaret Kategorisinde 2'nci, Finans Kategorisinde 3'üncü ve Yapay Zeka Kategorisinde ise 6'ncı sırada yer almayı başardı.

“Üreten Üniversite anlayışıyla tüm bileşenlerimizle birlikte gayret gösteriyoruz”

Yeni bilgi üretimi noktasında nitelikli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilginin öneminin her geçen gün daha da artığı günümüzde Üniversitemizde patent, faydalı model ve tasarım konularında farkındalık oluşturacak çalışmalara devam ediliyor. Belli aralıklarla eğitimlerin verildiği Üniversitemizde akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge ve İnovasyon projeleri ile ülke olarak rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Türk Patent ve Marka Kurumuna 2016-2021 yılları arasında yapılan 17 buluş başvurusu bulunurken, 12 adet buluş başvurusu da tescillenmiştir” dedi.

“Sürdürülebilir bir gelişim ile başarılarımızı yukarılara taşımayı hedefliyoruz”

Sadece 2021 yılında 7 adet buluş için tescil başvurusu yapıldığını hatırlatan Rektör Uzun, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasını sağlamak ve teknolojik gelişmelerle yenilikleri takip etmelerine destek olmak hedefleriyle önemli adımlar attıklarını söyledi. Rektör Uzun, elde edilen başarıların bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma projesinde çalışmaların bir neticesi olduğuna da dikkat çekerek, “Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleri bulunduğu yerden başlayarak ülkemizin geleceğine değer katmak için durmadan çalışmaktadır. Bu doğrultuda ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanımızla çalışmalarımıza hız kazandırdık. Perakende ve E-ticaret, Finans ve Yapay Zeka kategorilerinde elde edilen başarılarda bu gayretlerimizin bir sonucu olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeni hedefimiz ise bu başarımızı sürdürülebilir bir şekilde daha yukarılara taşımaktır. Bu düşüncelerle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize ise şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.