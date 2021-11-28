Bartın Üniversitesi Adalet Programı öğrencileri yeni Adalet Sarayını gezdi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan'ı ziyaret ederek, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü hizmete alınan Bartın Adalet Sarayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyarette, Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri ile birlikte öğretim elemanları da yer aldı.

Yeni Adalet Sarayı'nı gezen öğrencilere, mahkeme salonlarındaki işleyiş yerinde gösterildi. Adliyelerdeki mahkeme kalemleri, icra müdürlükleri ve diğer işleyişlerle ilgili bilgilerin verildiği gezide, öğrenciler farklı mahkeme kalemlerinde çalışan adalet meslek elemanlarıyla da görüşme imkânı buldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Ceyhan'la bir araya gelen öğrencilere, hukuk ve adalet alanındaki ihtiyacın sürekli olarak gelişmekte ve değişmekte olduğu aktarıldı. Derslerde oluşturulan bilgi birikimini iş yerinde uygulamanın önemine değinildiği gezide, öğrencilere meslek gelişimleriyle ilgili tavsiyeler verildi.

Bartın Üniversitesinin temel hedeflerinden birinin ülkemizin gelişimine değer katacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi olduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Hukuk ve adalet alanındaki ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır. Bu noktada ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilen ve son teknolojileri kullanabilen nitelikli eleman ihtiyacı da hızla artmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla büyük gayret göstermekteyiz. Hedefimiz meslek hayatında üst düzey performans gösterebilen nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir” dedi.

Rektör Uzun, öğrencilerin farkındalığını ve motivasyonlarını arttıran konuşmaları ve yakın ilgileri için Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Ceyhan'a teşekkür ederek, yeni Adalet Sarayının hukuk camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diledi.