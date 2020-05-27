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Bartın Üniversitesi ailesi ‘dijital' bayramlaşmada bir araya geldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalma tedbirlerinin uygulandığı süreçte, Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli video konferans aracılığıyla bayramlaştı.


Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, Bartın Üniversitesi'nde bayramlaşma geleneği bozulmadı. Geride bıraktığımız yıllarda üniversite içerisinde yüz yüze gerçekleştirilen bayramlaşma töreni, bu yılla birlikte ilk defa dijital ortamda gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı video konferanslarda üniversitenin akademik ve idari personeli bir araya gelerek, bayramlaştı.


İletişim araçları aracılığıyla bayram mutluluğunu paylaştıklarının altını çizen Rektör Uzun, “Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumunda kaldık. Her ne kadar diğer bayramlardan farklı bir bayram geçirmiş olsak da iletişim araçları aracığıyla bir araya geldik ve mutluluğumuzu paylaştık. Bu vesileyle bir kez daha öğrencisi, mezunu, akademik ve idari insan kaynağıyla Bartın Üniversitesi ailesi başta olmak üzere milletimizin ve tüm İslam Âlemi'nin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Rabbim'den bu bayramın sevgi, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini tüm kalbimle diliyorum” dedi.

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