Bartın Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen iftar programında üniversite personeli aileleriyle birlikte oruç açtı.

Bartın Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli Kutlubey Kampüsü Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, masaları tek tek gezerek üniversite personelinin Ramazan ayını kutladı.

Ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiğini belirten Rektör Uzun, “Üniversitemizin gelişimi için gayret gösteren, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için durmadan çalışan Bartın Üniversitesi ailesiyle bir kez daha bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Ramazan ayının bereketini paylaşmamıza vesile olan bu iftar programıyla birlik ve beraberlik ruhumuzun daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu vesileyle Bartın Üniversitesi ailesiyle birlikte tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutluyorum.” dedi.