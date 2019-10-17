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Bartın Üniversitesi Araştırma Görevlileri ‘Genç Araştırmacı' bursu aldılar

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Arş.

Gör. Dr. Eda Çürükvelioğlu Köksal ve Arş. Gör. Fatih Taş, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği tarafından verilen ‘Genç Araştırmacı' bursunu almaya hak kazandılar.


Gör. Dr. Eda Çürükvelioğlu Köksal ve Arş. Gör. Fatih Taş, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen European Conference on Educational Research- ECER 2019 konferansına katıldılar. Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği (European Educational Research Association-EERA) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Arş. Gör. Dr. Eda Çürükvelioğlu Köksal “Academic Procrastination among Graduate Students” ve Arş. Gör. Fatih Taş ise ‘Preservice Mathematics Teachers' Views on Infinity With Regard to Philosophies of Education' başlıklı çalışmalarını sundular.


Türkiye'ye verilen 6 ödülden ikisini Bartın Üniversitesi aldı


Dünyanın farklı ülkelerinden 3 bine yakın araştırmacının katıldığı konferansta, genç araştırmacılar kategorisinde 29 çalışma ödüle layık görüldü. Bu çalışmalar arasından Ülkemizden ödül alan 6 çalışmadan ikisini Bartın Üniversitesi öğretim elemanları alarak, ‘Genç Araştırmacı' bursunu kazandılar. Diğer ödüller ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarına verildi.


Öte yandan ‘Genç Araştırmacı' bursunu geçtiğimiz yıl Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin de almaya hak kazanmıştı.


Rektör Uzun tebrik etti


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ödül alan öğretim elemanlarını tebrik ederek, “Her alanda sürdürülebilir gelişme kaydeden Üniversitemiz, öğretim elemanlarından öğrencisine başarılar almaya devam ediyor. Öğretim elemanlarımız tarafından birçok proje yapılmış, bilimsel yayınlar hazırlanmış ve patentler alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmalarıyla birçok ülkeden 3 bin araştırmacı arasından ilk 30'a girerek burs almaya hak kazanan öğretim elemanlarımız Arş. Gör. Dr. Eda Çürükvelioğlu Köksal, Arş. Gör. Fatih Taş'ı ile Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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