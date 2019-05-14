Bartın Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fulbright Doktora Bursu kazandı

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi ÖYP Araştırma Görevlisi Mustafa Nakipoğlu, Türkiye'de az sayıda öğrenciye verilen ve dünyanın en saygın burslarından biri olan ‘Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu' almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi ÖYP Araştırma Görevlisi Mustafa Nakipoğlu, Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yapılan ön eleme ve mülakatı başarıyla tamamladı. Yapılan yüzlerce başvuru arasından başarılı bulunan Nakipoğlu, Türkiye'de burs almaya hak kazanan 15 doktora öğrencisinden biri oldu.

Doktora tezi kapsamında akut ve kronik yaraların tedavisinde kullanıma yönelik bir biyomalzeme üzerinde çalışan Nakipoğlu, 2019-2020 akademik yılında yaşam bilimleri ve tıp alanında dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan University of California at Los Angeles'ta doktora tez çalışmalarını gerçekleştirecek. Nakipoğlu, bir yıl boyunca doku mühendisliği ve 4 boyutlu biyobaskı teknolojileri alanında eğitimler alacak.

Burs kapsamında dünya çapında bilinen bir araştırma ekibiyle birlikte çalışma şansını da elde eden Nakipoğlu, “Doktora tezi çalışmalarımı, alanında yetkinleşmiş ve dünya çapında bilinen bir araştırma ekibi ile birlikte gerçekleştirecek olmanın büyük heyecanı içerisindeyim. Akademik ve kültürel boyutta bu vesileyle edineceğim yetkinlik ve tecrübeleri Bartın Üniversitesi'ne ve değerli öğrencilerimize kazandırmayı arzu ediyorum. Bu süreçte yakın ilgileri ve destekleri için tez danışmanım ODTÜ Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BIOMATEN) Müdürü Prof. Dr. Ayşen Tezcaner ve Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile birlikte tüm hocalarıma kalpten teşekkür ederim.” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Araştırma Görevlisi Nakipoğlu'nu tebrik ederek, “Geçtiğimiz günlerde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencimiz Onur Gürbüz'ün almaya hak kazandığı Fulbright Bursu'nu şimdi ise bir öğretim elemanımızın kazanmış olması mutluluk verici bir durum oldu. İnanıyorum ki bu kapsamında Fen Fakültesi ÖYP Araştırma Görevlisi Mustafa Nakipoğlu'nun yurt dışında kazanacağı tecrübeler akademik hayatı için ilham verici olacaktır. Elde ettiği bu kazanımlardan Bartın Üniversitesi öğrencileri de yararlanacak ve entelektüel bilgi birikimlerine katkı sunacaklardır. Bu düşüncelerle Araştırma Görevlisi Nakipoğlu'nu ve değerli hocalarımızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.