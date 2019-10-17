Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Bartın Üniversitesi bünyesinde, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle birlikte “Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına karar verildi.

Bartın Üniversitesi tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan “Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına yönelik başvuru, Resmi Gazete'de yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Böylece Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere bölgeye komşu ya da bu coğrafya ile etkileşim içerisinde bulunan alanlarda, Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile daha kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılabilecek. Karadeniz Bölgesi'nde, arkeolojik açıdan gerçekleştirilen, profesyonel bilimsel uygulamaları ve çalışma yöntemlerini temel alan akademik araştırmaları desteklenmesinin hedeflendiği Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek çalışmalarla kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle açılan Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Şahin Yıldırım, yapılan tüm çalışmalarda ülke ve bölge arkeolojisinin uluslararası ortamlarda tanınırlığını sağlanmasına gayret göstereceklerini söyledi.

Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda bölgemizden başlayarak, ülkemizin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Karadeniz Bölgesi'nde kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına katkı sağlayan bölgesel kalkınma odaklı turizm projelerini desteklemek, bölge tarihine ışık tutacak çalışmalara katkı sağlamak hedefindeyiz. Karadeniz Bölgesi'nin arkeolojik potansiyelinin tespit edilmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için öncü, yönlendirici ve eğitici çalışmaların yapılmaya devam edileceği Üniversitemizde, bu alanda bilimsel ve toplumsal gelişime de ivme kazandırılacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren, iyi dilekleriyle yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bölgesel odaklı çalışmalarımızda yakın ilgileri ve katkılarıyla yanımızda olan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticilerimize de teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.